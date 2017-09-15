В Астане приняли четыре документа по мониторингу в зонах деэскалации в САР

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Четыре документа, регламентирующих мониторинг в зонах деэскалации в Сирии, принято по итогам переговоров в Астане, заявил замглавы МИД Ирана Хоссейн Ансари.

"Мы сделали очень серьезные шаги по зонам десэкалации в Сирии и вошли в новый период, получили хороший прогресс. Вы в курсе того окончательного заявления стран-гарантов, которое озвучил глава МИД Казахстана. Кроме этого, еще четыре документа связано с зонами деэскалации", — сказал он на пресс-конференции в Астане.

"Мы согласились на эти четыре документа, с сегодняшнего дня они станут основой для следующих шагов, создания стабильности в зонах деэскалации. Эти четыре документа — принципы сил, которые будут размещаться в этих зонах; правила использование силы; правила действий на полосах безопасности, чек-поинтах и наблюдательных постах в зонах десэкалации; правила совместного центра координации РФ, Ирана и Турции по наблюдению за реализацией зон деэсклалации", — отметил Ансари.

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