Делегация Дамаска рассказала, что считает главным итогом "Астаны-6"

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Глава делегации Дамаска на переговорах в Астане по сирийской проблематике Башар аль-Джаафари назвал создание четвертой зоны деэскалации важнейшим достижением раунда "Астана-6".

"Сегодня успешно завершился шестой раунд переговоров в Астане. Достигнуто соглашение по ряду документов, самый важный из которых — создание зоны деэскалации в Идлибе", — заявил дипломат на пресс-конференции.

Джаафари также напомнил о снятии осады с Дейр-эз-Зора, позволившей доставить гумпомощь в город.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>