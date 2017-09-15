Ряд стран пригласят присоединиться к астанинскому процессу как наблюдателей

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Страны-гаранты после консультаций пригласят ряд государств для присоединения к астанинскому процессу по Сирии в качестве наблюдателей, заявил замглавы МИД Ирана Хоссейн Ансари.

"Сейчас время проведения консультаций между тремя странами-гарантами, чтобы направить приглашения некоторым другим сторонам и некоторым другим странам с тем, чтобы они присоединились к астанинскому процессу", — сказал Ансари в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности увеличения количества наблюдателей.

По его словам, данный вопрос пока подробно не обсуждался. "Мы предлагаем, как Иран, участие некоторых соседних стран по отношению к Сирии. Мы получили также заявки от некоторых мировых держав по участию в астанинском процессе", — добавил Ансари.

Он отметил, что странам-гарантам предстоит договориться по существующим предложениям и заявкам. "Позже мы объявим о новых членах, которые будут выступать в качестве наблюдателей в астанинском процессе", — сказал замглавы МИД Ирана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>