Сирийская оппозиция положительно оценила итоги переговоров в Астане

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Оппозиция Сирии считает позитивными итоги очередных переговоров в Астане, заявил журналистам член делегации Айман аль-Асими.

"На этом раунде достигнуто соглашение о зоне деэскалации в Идлибе, там живут более трех миллионов сирийцев… это была истинная цель этого раунда. Это позитивный шаг, поможет в будущем политическому решению, к которому мы стремимся в Женеве", — сказал аль-Асими.

"Сирийские власти пытаются отложить вопрос об освобождении заключенных как можно сильнее. Однако казахстанская и русская стороны пообещали, что помогут в этом вопросе", — заявил оппозиционер.

По его словам, из Сирии необходимо вывести все иностранные ополчения.

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