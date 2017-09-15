АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Россия, Турция и Иран подтвердили решимость борьбы с террористами в Сирии как внутри зон деэскалации, так и вне их, говорится в совместном заявлении стран-гарантов.

"Отмечают прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидацией ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ (все три группировки запрещены в РФ – ред.), в результате начала функционирования упомянутых зон деэскалации и подтверждают решимость принять все необходимые меры для продолжения борьбы с ними как внутри, так и за пределами зон деэскалации", — говорится в совместном заявлении, которое зачитал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.