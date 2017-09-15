Наблюдателями в зоне деэскалации в Идлибе будут Россия, Иран и Турция

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Наблюдателями в зоне деэскалации в Идлибе будут Россия и Иран со стороны территории, подконтрольной правительству Сирии, и Турция — со стороны оппозиции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Турция станет по внутренней границе зоны деэскалации, а Россия и Иран — по внешней", — сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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