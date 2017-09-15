Горькая вода и надежда: жизнь на сирийской авиабазе в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 15 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Времени на отдых у бойцов гарнизона базы ВВС в сирийском Дейр-эз-Зоре практически нет: спустя девять месяцев жизни в окружении террористов они идут в атаку вместе с прибывшими им на выручку соратниками.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* в конце января взяли в плотное кольцо базу ВВС на востоке Дейр-эз-Зора и отрезали более тысячи бойцов сирийской армии от города. Боеприпасы и продукты питания гарнизон получал по воздуху. Так как вертолеты из-за близости террористов не могли приземляться, помощь сбрасывали с высоты в три тысячи метров.

Корреспондент РИА Новости посетил авиабазу, чтобы выяснить, каково это — находиться в кольце террористов, и как бойцам удалось выжить.

Горькое спасение Домой потом ОРЬКОЕ СПАСЕНИЕ

Путь на аэродром из города лежит через кладбище, разрушенные воинские части и сожженные деревни. Сама дорога разбита танковыми гусеницами и минометными снарядами, осколки которых и сейчас создают много проблем. Лейтенант Али встречает гостей на въезде на аэродром и отказывается куда-либо вести, пока не будут приняты угощения.

Наблюдая за тем, как утро превращается в раскаленный день, лейтенант в своей каморке на блокпосту не спеша разливает чай с горьким привкусом и ломает сухую лепешку.

"Вы уж простите, кольцо только прорвали, поэтому хорошей воды пока недостаточно. Мы по привычке еще используем нашу, из колодца", — оправдывается Али.

Террористы во время осады первым делом отрезали воду, поступавшую на авиабазу из реки Евфрат, пытаясь измотать сирийских военных жаждой и жарой.

"Скважина у нас была всегда, зимой мы сделали колодец. Да, она горькая или соленая, кому как больше нравится, но зато ей не отравишься и можно пить. К ней быстро привыкаешь", — продолжает офицер. Несколько глотков чая при этом вызывают еще большую жажду.

Домой потом

"Сегодня я дежурю на блокпосту, а мои ребята сейчас в поле, давят этих собак. Блокаду сняли, а мы все равно еще здесь. Ребята не видели жен и родных почти год, многие даже по телефону не разговаривали еще", — качает головой Али.

По его словам, прорвать блокаду — это полдела, сегодня острая необходимость — обеспечить хотя бы 11 километров безопасной зоны, это позволит самолетам безопасно садиться и взлетать.

Али родом из Дамаска, его перевели на авиабазу в Дейр-эз-Зоре около четырех лет назад. С того дня лейтенант не видел своих родных. "У меня была возможность созваниваться изредка. Я говорил с женой и детьми. Они уже выросли, кажется. Но дело надо довести до конца, мы ослабили врага, ребята приехали, боеприпасов и техники достаточно. Мы терпели больше трех лет, потерпим еще чуть-чуть, а потом с семьей в Латакию хочу, на море", — с улыбкой и тоской говорит он.

Атака за атакой

На протяжении года террористы не давали покоя защитникам авиабазы. Атаки с разных сторон совершались ежедневно с разной интенсивностью.

Солнце обжигает через дыру в потолке блокпоста — в мае сюда прилетел 120-ммиллиметровый снаряд. Находившимся внутри бойцам тогда повезло — не все снаряды срабатывают. У дыр в стене более кровавая история — боевики во время одного из нападений прорвались к блокпосту и расстреляли его из крупнокалиберных пулеметов.

"У нас все офицеры и солдаты практически постоянно находились на периметре. Террористы могли атаковать с любого направления. Техника вся старая, поэтому приходилось собирать из того, что есть, рабочие машины", — вспоминает Али.

На окраинах аэродрома и сейчас стоят скелеты искореженных машин смертников. Боевики действовали по давно известной тактике — сначала прорыв нескольких машин с сотнями килограммов взрывчатки, потом — внедорожники с пулеметами. Только вот гарнизон авиабазы каждый день срывал планы террористов.

Ржавые, обшитые стальными листами машины разбросаны вокруг аэродрома, но ни одной нет на его территории. Все повреждения и следы пожаров на авиабазе — от артиллерии террористов, снаряды изматывали бойцов, не давая спать, а рано утром свежие силы ИГ* вновь проверяли защитников аэродрома на прочность.

Из-за дефицита воды и средств гигиены солдаты обросли, среди проходящих мимо бойцов — молодые парни без обуви, но с автоматами в руках, а после сегодняшнего штурма все загорелые лица покрылись слоем песка и пыли.

База в Алеппо

История с авиабазой в Дейр-эз-Зоре не уникальна. В конце 2015 года была снята блокада базы ВВС "Кувейрис" под Алеппо. Там также держали оборону более трех лет. За это время солдаты соорудили собственную пекарню, а майор Ахмед, мастер спорта по боксу, начал тренировать своих бойцов. В августе у майора родилась дочь, он продолжает службу в Дамаске.

"Вспомните "Кувейрис". Наши там так же держались. И мы здесь, в осажденном городе, праздновали ту победу. Уверен, сейчас они как никто понимают нас и искренне радуются вместе с нами", — вспоминает Али, подливая еще горького кипятка.

На базе в Дейр-эз-Зоре уже расчистили взлетно-посадочную полосу, полным ходом идет восстановление корпусов и ангаров, а машины с овощами и фруктами начинают прибывать на продовольственные склады. Тем временем бойцы стараются скорее выполнить поставленные задачи командования, надеясь на скорейшую долгожданную встречу с родными.

* Террористическая организация, запрещена в РФ