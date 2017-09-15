США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Горькая вода и надежда: жизнь на сирийской авиабазе в Дейр-эз-Зоре

12:0815.09.2017
(обновлено: 12:11 15.09.2017)
05180
© Фото : SANAСирийские военные в Дейр-эз-Зоре. Архивное фотоСирийские военные в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© Фото : SANA

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 15 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Времени на отдых у бойцов гарнизона базы ВВС в сирийском Дейр-эз-Зоре практически нет: спустя девять месяцев жизни в окружении террористов они идут в атаку вместе с прибывшими им на выручку соратниками.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* в конце января взяли в плотное кольцо базу ВВС на востоке Дейр-эз-Зора и отрезали более тысячи бойцов сирийской армии от города. Боеприпасы и продукты питания гарнизон получал по воздуху. Так как вертолеты из-за близости террористов не могли приземляться, помощь сбрасывали с высоты в три тысячи метров.

Корреспондент РИА Новости посетил авиабазу, чтобы выяснить, каково это — находиться в кольце террористов, и как бойцам удалось выжить.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© RT
В Дейре-эз-Зоре после снятия блокады снова открыли кебаб-кафе

Горькое спасение Домой потом ОРЬКОЕ СПАСЕНИЕ

Путь на аэродром из города лежит через кладбище, разрушенные воинские части и сожженные деревни. Сама дорога разбита танковыми гусеницами и минометными снарядами, осколки которых и сейчас создают много проблем. Лейтенант Али встречает гостей на въезде на аэродром и отказывается куда-либо вести, пока не будут приняты угощения.

Наблюдая за тем, как утро превращается в раскаленный день, лейтенант в своей каморке на блокпосту не спеша разливает чай с горьким привкусом и ломает сухую лепешку.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения авиационного удара по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Авиаудар по объектам террористов ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

"Вы уж простите, кольцо только прорвали, поэтому хорошей воды пока недостаточно. Мы по привычке еще используем нашу, из колодца", — оправдывается Али.

Террористы во время осады первым делом отрезали воду, поступавшую на авиабазу из реки Евфрат, пытаясь измотать сирийских военных жаждой и жарой.

"Скважина у нас была всегда, зимой мы сделали колодец. Да, она горькая или соленая, кому как больше нравится, но зато ей не отравишься и можно пить. К ней быстро привыкаешь", — продолжает офицер. Несколько глотков чая при этом вызывают еще большую жажду.

Домой потом

"Сегодня я дежурю на блокпосту, а мои ребята сейчас в поле, давят этих собак. Блокаду сняли, а мы все равно еще здесь. Ребята не видели жен и родных почти год, многие даже по телефону не разговаривали еще", — качает головой Али.

Боевики террористической группировки Исламское государство. Архивное фото
© AFP 2017 / ALBARAKA NEWS
Предчувствие поражения: ИГ* переводит деньги в европейские страны
По его словам, прорвать блокаду — это полдела, сегодня острая необходимость — обеспечить хотя бы 11 километров безопасной зоны, это позволит самолетам безопасно садиться и взлетать.

Али родом из Дамаска, его перевели на авиабазу в Дейр-эз-Зоре около четырех лет назад. С того дня лейтенант не видел своих родных. "У меня была возможность созваниваться изредка. Я говорил с женой и детьми. Они уже выросли, кажется. Но дело надо довести до конца, мы ослабили врага, ребята приехали, боеприпасов и техники достаточно. Мы терпели больше трех лет, потерпим еще чуть-чуть, а потом с семьей в Латакию хочу, на море", — с улыбкой и тоской говорит он.

Атака за атакой

На протяжении года террористы не давали покоя защитникам авиабазы. Атаки с разных сторон совершались ежедневно с разной интенсивностью.

Ирина Ассаф и ее муж Ибрагим. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Россиянка о блокаде Дейр-эз-Зора: "Съели всех кошек и собак"
Солнце обжигает через дыру в потолке блокпоста — в мае сюда прилетел 120-ммиллиметровый снаряд. Находившимся внутри бойцам тогда повезло — не все снаряды срабатывают. У дыр в стене более кровавая история — боевики во время одного из нападений прорвались к блокпосту и расстреляли его из крупнокалиберных пулеметов.

"У нас все офицеры и солдаты практически постоянно находились на периметре. Террористы могли атаковать с любого направления. Техника вся старая, поэтому приходилось собирать из того, что есть, рабочие машины", — вспоминает Али.

На окраинах аэродрома и сейчас стоят скелеты искореженных машин смертников. Боевики действовали по давно известной тактике — сначала прорыв нескольких машин с сотнями килограммов взрывчатки, потом — внедорожники с пулеметами. Только вот гарнизон авиабазы каждый день срывал планы террористов.

Мальчик из Дейр-эз-Зора, Сирия
© Фото : Sputnik Arabic
Три года в плену ИГ*: как дети переживали блокаду Дейр-эз-Зора
Ржавые, обшитые стальными листами машины разбросаны вокруг аэродрома, но ни одной нет на его территории. Все повреждения и следы пожаров на авиабазе — от артиллерии террористов, снаряды изматывали бойцов, не давая спать, а рано утром свежие силы ИГ* вновь проверяли защитников аэродрома на прочность.

Из-за дефицита воды и средств гигиены солдаты обросли, среди проходящих мимо бойцов — молодые парни без обуви, но с автоматами в руках, а после сегодняшнего штурма все загорелые лица покрылись слоем песка и пыли.

База в Алеппо

Вылет МиГ-29СМТ российской авиагруппы в Сирии на боевое задание. 13 сентября 2017
© Фото : Минобороны России
ВКС уничтожили более 790 объектов сирийских боевиков за неделю
История с авиабазой в Дейр-эз-Зоре не уникальна. В конце 2015 года была снята блокада базы ВВС "Кувейрис" под Алеппо. Там также держали оборону более трех лет. За это время солдаты соорудили собственную пекарню, а майор Ахмед, мастер спорта по боксу, начал тренировать своих бойцов. В августе у майора родилась дочь, он продолжает службу в Дамаске.

"Вспомните "Кувейрис". Наши там так же держались. И мы здесь, в осажденном городе, праздновали ту победу. Уверен, сейчас они как никто понимают нас и искренне радуются вместе с нами", — вспоминает Али, подливая еще горького кипятка.

На базе в Дейр-эз-Зоре уже расчистили взлетно-посадочную полосу, полным ходом идет восстановление корпусов и ангаров, а машины с овощами и фруктами начинают прибывать на продовольственные склады. Тем временем бойцы стараются скорее выполнить поставленные задачи командования, надеясь на скорейшую долгожданную встречу с родными.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена