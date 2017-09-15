На "Астане-6" появился объявленный погибшим представитель "Джейш ан-Наср"

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. В списках делегации оппозиции Сирии на переговорах в Астане значится Муханнад Жнид, который ранее объявлялся оппозиционными сирийскими СМИ убитым, передает корреспондент РИА Новости.

В документе оппозиционер обозначен как представитель группировки "Джейш ан-Наср" Муханнад Жнид (Mohannad Jnied).

В отеле, где разместилась делегация оппозиции Сирии, РИА Новости подтвердили, что у них остановился такой гость.

При этом несколько лет назад в оппозиционных арабских СМИ проходила информация, что Муханнад Жнид был убит снайпером 18 августа 2013 года в пригороде Дамаска Кабуне.

В свою очередь глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари подтвердил, что в курсе этой ситуации.

"Я передал его имя, а также заявления о его смерти замглавы МИД Казахстана и спецпосланнику генсека ООН по Сирии г-ну же Мистуре", — сказал Джаафари РИА Новости.