В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Умм-Аль-Хайат провинции Алеппо, местному населению которого было выдано 1,7 тонны продовольствия. Медицинская помощь в течение суток оказывалась 270 жителям, отмечается в сообщении.
Сообщается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2235. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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