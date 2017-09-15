В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Дамаск — три, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Дамаск — два, Хама — два", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Умм-Аль-Хайат провинции Алеппо, местному населению которого было выдано 1,7 тонны продовольствия. Медицинская помощь в течение суток оказывалась 270 жителям, отмечается в сообщении.

Сообщается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2235. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.