В Астане примут заявление стран-гарантов по Сирии

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. В ходе пленарного заседания шестого раунда переговоров по Сирии будет принято заявление стран-гарантов, оно запланировано на 12.00 мск, сообщил глава департамента Ближнего Востока и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"Странами-гарантами сейчас рассматриваются положения о создании зон деэскалации. В этой связи пленарное заседание переносится на 15.00 (12.00 мск). Думаю, что в ходе пленарного заседания будет принято заявление стран-гарантов, и мы все ожидаем конкретного результата данного раунда переговоров", — сказал Туматов журналистам.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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