МИД Казахстана надеется, что встречи в Астане помогут деэскалации в Сирии

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан Де Мистура отметил важность продолжения переговоров в Астане, в МИД Казахстана надеются, что последующие раунды будут направлены на снижение насилия в Сирии, сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"Буквально вчера-позавчера состоялись встречи нашего министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова со странами-гарантами, где они ещё раз подчеркнули важность данного раунда и астанинского процесса в целом. В частности, господин Де Мистура отметил важность именно астанинского процесса и ту неоценимую поддержку и помощь женевским переговорам", — сказал Туматов журналистам.

Он отметил, что "в Астане обсуждаются практические вопросы, направленные на снижение уровня насилия на земле, в частности, в зонах деэскалации, что в последующем оказывает большую поддержку женевским переговорам".

"Де Мистура особо подчеркивает необходимость дальнейшего продолжения переговоров в Астане", — сказал Туматов.

Он выразил надежду, что "последующие раунды будут направлены на снижение насилия в этой стране и в конечном итоге на установление мира и стабильности на этой многострадальной земле".

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