В Астане обсуждают участников мониторинга в зоне деэскалации в Идлибе

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Астане сконцентрированы на определении сторон, которые будут участвовать мониторинге в четвёртой зоне деэскалации в Идлибе, это остается досогласовать, сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов РИА Новости/Sputnik.

"Именно это сейчас и обсуждается", — уточнил Туматов РИА Новости/Sputnik, отвечая на вопрос, определено ли, кто и в каких районах будет осуществлять мониторинг в зоне в Идлибе.

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