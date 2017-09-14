Огонь "Калибрами": появилось видео удара российских подлодок по ИГ* в Сирии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские подлодки "Колпино" и "Великий Новгород" нанесли удар по целям террористов в Сирии, выпустив семь крылатых ракет "Калибр". Видео запуска было опубликовано в сети Министерством обороны России.

В момент запуска ракет субмарины проекта 636.3 находились в подводном положении в восточной части Средиземного моря. Удар был нанесен с дистанции от 500 до 670 километров. Ракетами были атакованы пункты управления и связи, а также склады оружия и боеприпасов боевиков "Исламского государства"*, расположенные юго-восточнее сирийского города Дейр-эз-Зор. Как сообщили в Минобороны, данные объективного контроля свидетельствуют об успешном поражении всех целей.

По мнению президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова, ракеты "Калибр", вероятнее всего, были использованы в учебно-боевых целях, для отработки их применения. Здесь решается, по всей видимости, задача поражения либо какого-то склада оружия, либо командного пункта, либо предприятия для ремонта и восстановления боевой техники, которое используется ИГИЛ*", — сказал он.

Сходное мнение высказал и главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. По его словам, объектом проверки были не только ракеты, но и подлодки, в частности, их экипажи. "Это совмещение необходимости наносить удары по террористической группировке ИГИЛ* в Сирии и отработки задач, для того чтобы подтвердить оперативную готовность подлодок Черноморского флота", — отметил эксперт.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik заявил, что запуск "Калибров" по террористам помог сирийским войскам в боях за Дейр-эз-Зор. "Россия в очередной раз показала, что профессионализм ее вооруженных сил находится на высоком уровне, позволяющем решать любые поставленные командованием задачи. Безусловно, этот удар приблизил освобождение сирийской земли от террористов всех мастей", — подчеркнул он.

Эта атака крылатыми ракетами стала уже второй за месяц. Пятого сентября удар крылатыми ракетами по объектам боевиков нанес фрегат "Адмирал Эссен". Тогда же сирийские войска при поддержке российских ВКС прорвали длившуюся три года блокаду Дейр-эз-Зора. В настоящее время в районе города продолжается наступление сирийской армии, отвоевывающей у террористов важные стратегические позиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.