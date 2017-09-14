Глава МИД Турции выступил за продолжение борьбы против ИГ* в Сирии

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Борьба с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) должна быть продолжена на фоне процесса политического урегулирования в Сирии, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

"Сегодня мы еще раз на переговорах в Астане обсудим дорожную карту. Есть неизменные вещи: борьба с ИГ* должна продолжаться, в районах проживания арабского населения руководство должно быть местное, и мы должны сосредоточиться на политическом решении. Иначе вместо ИГ* появится другая группировка, и ничего не изменится по сути. Думаю, в Нью-Йорке на генассамблее ООН у нас будут тесные контакты с нашими партнерами по этой теме", — сказал Чавушоглу.

Он выступил на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, который находится в Анкаре с визитом.

В свою очередь, Ле Дриан выразил надежду на успех переговоров в Астане. "Если переговоры пройдут успешно, нас это обрадует. Мы всегда поддержим перемирие, защиту мирных жителей, отвод войск. Важно достичь урегулирования политическим путем", — сказал французский министр.

* Террористическая организация, запрещенная в России.