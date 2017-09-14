В Ракке сдались пять боевиков, в том числе "эмир" ИГ*, заявили в коалиции

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Пять боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, в том числе один из полевых командиров в этом городе, сдались ополчению "Демократических сил Сирии", заявил журналистам на брифинге представитель коалиции под руководством США Райан Дилон.
"Пять (боевиков) сдались на этой неделе, включая военного "эмира", — заявил Дилон.
Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ на Евфрате — город Ракка, ранее служивший "столицей" ИГ*. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН и Всемирной продовольственной программы затруднены. Бои идут в историческом центре города.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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