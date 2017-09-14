Лаврентьев рассказал о возможной резолюции ООН по итогам "Астаны-6"

АСТАНА, 14 сен – РИА Новости. Возможность закрепления в резолюции ООН итогов Астаны-6 будет зависеть от желания мирового сообщества признать результаты переговоров, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Все будет зависеть от желания международного сообщества поддержать те усилия, те начинания, которые будут заложены странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос Sputnik , надеются ли они на закрепление результатов шестой встречи по Сирии в Астане в резолюции СБ ООН.

Спецпредставитель президента пояснил, что "пока некоторые члены международного сообщества не хотят видеть Иран в этом процессе".

"Поэтому дело за малым — признанием права Ирана участвовать в мирном урегулировании в Сирии, в восстановлении в том числе разрушенной экономики и инфраструктуры этой страны", — добавил Лаврентьев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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