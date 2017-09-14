Лаврентьев рассказал о возможной резолюции ООН по итогам "Астаны-6"

АСТАНА, 14 сен – РИА Новости. Возможность закрепления в резолюции ООН итогов Астаны-6 будет зависеть от желания мирового сообщества признать результаты переговоров, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Спецпредставитель президента пояснил, что "пока некоторые члены международного сообщества не хотят видеть Иран в этом процессе".
"Поэтому дело за малым — признанием права Ирана участвовать в мирном урегулировании в Сирии, в восстановлении в том числе разрушенной экономики и инфраструктуры этой страны", — добавил Лаврентьев.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
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