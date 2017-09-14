АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Нынешняя встреча в Астане по Сирии является завершающей с точки зрения создания зон деэскалации, но не последней для самих переговоров, заявил журналистам в четверг глава делегации РФ, специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"У вас, наверное, возникнет вопрос, не является ли эта встреча в Астане завершающей. Она является завершающей для создания зон деэскалации. Но астанинский процесс будет продолжаться, потому что у нас очень много проблем и вопросов, которые еще необходимо решать в области сирийского урегулирования, а Астана является очень полезной площадкой по согласованию позиций по вопросам сирийского урегулирования, в том числе политического урегулирования", — сказал Лаврентьев.

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