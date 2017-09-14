Лаврентьев рассказал, когда может пройти "Астана-7"

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Следующая встреча по Сирии в Астане пройдет в конце октября, на ней возможно участие уже новых стран-наблюдателей, которыми могут стать Китай, ОАЭ, Египет и Ливан, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Основа астанинского процесса — работа трех стран-гарантов: России, Турции и Ирана. В качестве наблюдателей можно будет рассматривать и кандидатуры других стран, среди них такие игроки, как Китай, ОАЭ, Египет, Ливан — в том числе, если поступит заявка. Мы сейчас очень внимательно смотрим на те критерии, которым та или иная страна должна удовлетворять, чтобы допустить ее для работы в качестве наблюдателя", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов.

"Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться, и вполне возможно, что уже на следующей встрече — которая, возможно, состоится где-то в конце октября, пока еще конкретные сроки не определены — мы увидим новых наблюдателей", — отметил он.

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