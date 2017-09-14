Лаврентьев: участники "Астаны-6" близки к соглашению о деэскалации в Сирии

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Участники шестого раунда переговоров о сирийском урегулировании в Астане близки к заключению соглашения о создании четырех зон деэскалации в САР, сообщил журналистам глава делегации РФ, специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы очень близки к заключению соглашения о создании всех четырех зон. Пока не буду давать оценки этому событию", — сказал он.

Лаврентьев отметил, что "основная задача этой встречи по Сирии заключается в финализации и создании четырех зон деэскалации". "Хотел бы сказать о позитивном настрое всех делегаций, которые присутствуют здесь, в Астане, — иранской, турецкой и наблюдателей, прежде всего, в лице американцев, а также ооновской делегации во главе с (Стаффаном) де Мистурой", — добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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