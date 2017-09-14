Лаврентьев рассказал о мониторинге ситуации в зоне деэскалации в Идлибе

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Проводить мониторинг ситуации в зоне деэскалации в Идлибе будут все три страны-гаранта урегулирования в Сирии, сообщил журналистам глава делегации РФ на переговорах в Астане, специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Предусматривается участие наблюдателей от всех трех стран-гарантов, то есть Турции, Ирана и России", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли участвовать Турция и Иран в мониторинге в Идлибе.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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