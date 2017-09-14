АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Вопрос о создании трёхстороннего комитета с участием РФ, Ирана и Турции по зонам деэскалации в Сирии согласован, заявил журналистам в четверг глава делегации РФ, специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"У нас в принципе согласован вопрос создания трехстороннего комитета, который будет заниматься обеспечением работ четырех зон деэскалации. Совместный российско-иранско-турецкий. Но здесь надо иметь в виду, что одна зона на юго-западе Сирии была создана при активном участии Иордании и США, поэтому эта зона и дальше будет усиленно продвигаться вперед именно в таком формате", — сказал Лаврентьев.