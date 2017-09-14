Асад поблагодарил Иран за помощь в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи поблагодарил Тегеран за помощь в борьбе с терроризмом, снимок письма, полученный через источники в МИД Ирана, был опубликован агентством IRNA.

Послание, датированное 5 сентября, было направлено Хаменеи по случаю прорыва отрядов сирийской армии через окружения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре, на северо-востоке Сирии.

"В начале в самых теплых словах хочу поздравить его превосходительство, правительство и дружественный народ Ирана в связи со стратегически важным достижением — прорывом окружения Дейр-эз-Зора сирийской армией в сотрудничестве с партнерами и друзьями", — написал президент.

Асад также заявил, что Иран стал соучастником этой победы, выступив вместе с Сирией против терроризма. "От имени народа Сирийской Арабской Республики и лично от себя благодарю его превосходительство и дружественный народа Ирана", — отметил сирийский президент.

Авиация международной коалиции поддерживает в Ракке и Дейр-эз-Зоре наступление курдско-арабских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) против группировки ИГ*. Официальный Дамаск считает действия незаконными, коалиция действует без согласования с властями Сирии.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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