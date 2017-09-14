Лаврентьев заявил о возможности скорого завершения борьбы с террористами

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает, что борьба с группировками, поддерживающими террористов из "Исламского государство*", в Сирии будет завершена в ближайшие месяцы, заявил журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.
"За последние месяцы очень позитивные подвижки пошли "на земле", сирийские правительственные силы деблокировали Дейр-зз-Зор, успешно развивают наступление на позиции так называемого "Исламского государства*" (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация). И мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы борьба с этими группировками, которые поддерживают в том числе "Исламское государство*", будет, в общем, завершена и можно будет говорить о необходимости проведения борьбы с другими группировками, которые ставят своей целью свержение существующего правительства в Сирии", — сказал.
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"Но мы опять же надеемся, что здравый смысл у оппозиции восторжествует и что она займёт позицию на поиск мирного решения существующих проблем, поиск точек соприкосновения с правительством", — добавил он.
В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ). До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.
Параллельно с этим арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН и Всемирной продовольственной программы затруднены. По оценке МККК, положение людей в Ракке очень сложное. В июле ООН сообщала, что ни одна колонна не смогла попасть в осажденные районы, а объемы поставок помощи в окруженные сирийские города достигли "критически низкой" отметки. В августе ООН вновь заявила о крайне ограниченном доступе к питьевой воде и продовольствию 25 тысяч жителей Ракки.
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