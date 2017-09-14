Де Мистура прибыл в Астану на переговоры с делегацией сирийской оппозиции

Переговоры по Сирии в Астане (779)

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. Архивное фото

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура прибыл на переговоры с делегацией вооруженной сирийской оппозиции в рамках шестого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, передает корреспондент РИА Новости.

В составе сопровождающей де Мистуру делегации также его заместитель Рамзи ар-Рамзи.

Ранее член делегации оппозиции Ахмад Усман заявил РИА Новости, что в четверг оппозиция проведет встречи с ООН и представителями США, Великобритании, Франции.

Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже пять раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае и июле. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в САР.

Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>