Де Мистура прибыл в Астану на переговоры с делегацией сирийской оппозиции

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура прибыл на переговоры с делегацией вооруженной сирийской оппозиции в рамках шестого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее член делегации оппозиции Ахмад Усман заявил РИА Новости, что в четверг оппозиция проведет встречи с ООН и представителями США, Великобритании, Франции.
Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.
Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже пять раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае и июле. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в САР.
Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>