Целями ракет "Калибр" стали склады ИГ* около Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Целями ракет "Калибр", выпущенных из российских кораблей, стали пункты управления, узлы связи, склады вооружения боевиков в подконтрольных террористам группировки ИГ* районах в пригороде Дейр-эз-Зора в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили в четверг, что российские подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 выпустили по объектам террористов в Сирии из подводного положения семь крылатых ракет "Калибр" морского базирования.

"Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ* районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в РФ