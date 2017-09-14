МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам группировки "Исламское государство"* в Сирии, сообщает российское Минобороны.

Подлодки, находящиеся в восточной части Средиземного моря, выпустили из подводного положения семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.

Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

"Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей", — отмечает военное ведомство.

На прошлой неделе, 5 сентября, удар "Калибрами" по позициям террористов нанес фрегат "Адмирал Эссен", уничтожив пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники и крупное скопление боевиков.

В тот же день сирийская армия при поддержке российских ВКС прорвала блокаду Дейр-эз-Зора. Террористы ИГ* более трех лет удерживали в полном окружении этот крупнейший на востоке Сирии город и военный аэродром неподалеку от него. Сейчас правительственные войска продолжают наступление на позиции боевиков, которые оказывают ожесточенное сопротивление.

В Минобороны отмечали, что разгром ИГ* в районе Дейр эз-Зора станет стратегическим поражением группировки в Сирии.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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