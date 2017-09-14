Сирийская армия заняла стратегически важные высоты у Дейр-эз-Зора

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 14 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды сирийской армии взяли под контроль стратегически важные высоты на горной гряде Каррум к юго-востоку от авиабазы в Дейр-эз-Зоре, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Выбив боевиков группировки "Исламское государство"* с высот Каррум и Сарда, армия получила плацдарм для наступления восточнее базы ВВС в направлении трассы Меядин — Дейр-эз-Зор, где проходит главный путь снабжения террористов.
Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, обстреливая передовые отряды армии из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Артиллерия сирийской армии в свою очередь уничтожает огневые позиции ИГ*, поддерживая продвижение армии и союзных сил к Дейр-эз-Зору.
Сопротивление боевиков удалось сломить после массированного авиаудара, который нанесли российские ВКС. В Минобороны отмечали, что разгром ИГ* в районе Дейр эз-Зор станет стратегическим поражением группировки в Сирии.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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