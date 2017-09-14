Сирийская армия заняла стратегически важные высоты у Дейр-эз-Зора

Танк сирийской армии в городе Дейр-эз-Зор, где продолжаются боевые действия против террористической группировки Исламское государство*

Танк сирийской армии в городе Дейр-эз-Зор, где продолжаются боевые действия против террористической группировки Исламское государство*

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 14 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды сирийской армии взяли под контроль стратегически важные высоты на горной гряде Каррум к юго-востоку от авиабазы в Дейр-эз-Зоре, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В среду правительственные войска завершили зачистку высот Сарда западнее Каррума. Под контроль сирийской армии перешли нефтяные поля юго-восточнее Дейр-эз-Зора и газоперерабатывающий завод.

Выбив боевиков группировки "Исламское государство"* с высот Каррум и Сарда, армия получила плацдарм для наступления восточнее базы ВВС в направлении трассы Меядин — Дейр-эз-Зор, где проходит главный путь снабжения террористов.

Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, обстреливая передовые отряды армии из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Артиллерия сирийской армии в свою очередь уничтожает огневые позиции ИГ*, поддерживая продвижение армии и союзных сил к Дейр-эз-Зору.

Дейр-эз-Зор — крупнейший город на востоке Сирии, ключевой транспортный и промышленный центр страны. Сам город и военный аэродром в двух километрах от него находились в полном окружении более трех лет. В январе террористам удалось отрезать сообщение между бойцами в Дейр-эз-Зоре и авиабазой. Сирийская армия 5 сентября прорвала блокаду города.

Сопротивление боевиков удалось сломить после массированного авиаудара, который нанесли российские ВКС. В Минобороны отмечали, что разгром ИГ* в районе Дейр эз-Зор станет стратегическим поражением группировки в Сирии.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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