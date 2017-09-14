К подписанию на "Астане-6" готовы шесть документов, сообщили источники

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Шесть из семи документов, планирующихся к подписанию в Астане, готовы, по седьмому документу, касающемуся освобождения пленных, есть разногласия, он может быть не подписан, сообщили РИА Новости источники.

"Шесть полностью согласованы, единственное, у нас (проблемы) по обмену пленными, по созданию рабочей группы", — сказал источник в одной из делегаций.

По его словам, из шести документов четыре готовы к подписанию, еще по двум есть технические шероховатости, но они не носят принципиального характера. Самая большая сложность — с документом, касающимся обмена пленными, здесь возражения возникли у сирийской делегации, отметил собеседник агентства.

Источник, близкий к переговорам, подтвердил эту информацию, предположив, что документ будет подписан на следующей встрече.

"Похоже, эта бумага не будет принята на этом раунде. Для этого потребуется как минимум еще одна встреча", — сказал он.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже пять раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае и июле. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.