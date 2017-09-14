Источник: зону деэскалации в Идлибе могут контролировать Турция, Иран и РФ

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Турецкие силы могут участвовать в мониторинге зоны деэскалации в Идлибе на части, подконтрольной оппозиции Сирии, российские и иранские — в зоне правительственных сил, это решение может быть закреплено по итогам переговоров по Сирии в Астане, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Со стороны оппозиции будут стоять турки, а со стороны правительства — русские и иранцы", — сказал собеседник агентства.

Создание последней, четвертой зоны в Идлибе должно стать главным итогом шестого раунда астанинских переговорах по Сирии.

Другой источник, близкий к переговорам, подтвердил эту информацию.

"Турецкие силы, возможно, будут вовлечены в мониторинг в Идлибе. Это будет сделано только здесь", — сказал он.

В уже существующих трех зонах деэсклации мониторинг осуществляют только силы российской военной полиции.

При этом источник в еще одной делегации сказал, что "вопрос вовлечения Турции (в мониторинг) является одним из самых сложных на этих переговорах".