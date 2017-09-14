Пентагон заявил, что контролирует "судьбу" оружия для сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Министерство обороны США контролирует "конечное использование" оружия, которое поставляет сирийской оппозиции, заявила РИА Новости представитель Пентагона Мишель Балданса.
"Минобороны тесно работает с госдепартаментом, союзниками по НАТО и европейскими партнерами по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере безопасности, включая продажи вооружения, боеприпасов и оборудования. Исходя из соответствующих норм, минобороны проводит проверку партнерских сил перед выдачей оборудования и осуществляет контроль за конечным использованием выданного оборудования", — сказала Балданса.
Она напомнила, что Пентагон проводит в Ираке и Сирии программу "обучения и оснащения" местных сил для разгрома "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в России, США и ряде других стран). При этом, по ее словам, чтобы "быстро и надежно достичь этой цели", министерство обороны США снабжает местные силы "простыми в эксплуатации и обслуживании" вооружением и снаряжением.
По ее словам, источник закупок вооружения для "проверенных групп сирийской оппозиции" выбирается на основе критериев Пентагона с учетом наилучшего соответствия вооружения поставленной задаче, эффективности для министерства обороны США и с учетом "действующих контрактов".
Чешский центр по расследовательской журналистике, который вместе с Центром по изучению коррупции и организованной преступности работал над темой закупок США оружия в Европе, ранее сообщил, что Пентагон передавал антиправительственным силам в Сирии вооружение, закупаемое в Чехии и в ряде других восточноевропейских стран якобы для собственных нужд. Речь шла о закупке устаревшего вооружения на 71 миллион долларов – автоматы АК-47, гранатометы, минометы и другие виды оружия.
Ранее Чешский центр участвовал в расследовании, в ходе которого выяснилось, что в течение предыдущих четырех лет восточноевропейские страны, включая Чехию, без большой огласки одобрили продажу вооружения более чем на 1 миллиард евро для ряда ближневосточных государств, которые затем переправили его в Сирию.
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