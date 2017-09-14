Пентагон заявил, что контролирует "судьбу" оружия для сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Министерство обороны США контролирует "конечное использование" оружия, которое поставляет сирийской оппозиции, заявила РИА Новости представитель Пентагона Мишель Балданса.

Ранее СМИ сообщали, что часть оружия, которое США передают сирийской оппозиции, оказывается в руках у террористов.

"Минобороны тесно работает с госдепартаментом, союзниками по НАТО и европейскими партнерами по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере безопасности, включая продажи вооружения, боеприпасов и оборудования. Исходя из соответствующих норм, минобороны проводит проверку партнерских сил перед выдачей оборудования и осуществляет контроль за конечным использованием выданного оборудования", — сказала Балданса.

Она напомнила, что Пентагон проводит в Ираке и Сирии программу "обучения и оснащения" местных сил для разгрома "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в России, США и ряде других стран). При этом, по ее словам, чтобы "быстро и надежно достичь этой цели", министерство обороны США снабжает местные силы "простыми в эксплуатации и обслуживании" вооружением и снаряжением.

"Минобороны США обеспечивает поддержку вооружением Сирийских демократических сил, которая включает в себя стрелковое вооружение, боеприпасы, крупнокалиберные пулеметы, а также оружие для борьбы с конкретными угрозами, такими как заминированные автомобили. Министерство не будет предоставлять детальную номенклатуру по этим поставкам по соображениям защиты сил и оперативной безопасности", — сказала представитель Пентагона.

По ее словам, источник закупок вооружения для "проверенных групп сирийской оппозиции" выбирается на основе критериев Пентагона с учетом наилучшего соответствия вооружения поставленной задаче, эффективности для министерства обороны США и с учетом "действующих контрактов".

"Все соответствующие сертификаты конечного пользователя надлежащим образом согласованы с каждой страной-источником (вооружения)", — добавила представитель Пентагона.

Чешский центр по расследовательской журналистике, который вместе с Центром по изучению коррупции и организованной преступности работал над темой закупок США оружия в Европе, ранее сообщил, что Пентагон передавал антиправительственным силам в Сирии вооружение, закупаемое в Чехии и в ряде других восточноевропейских стран якобы для собственных нужд. Речь шла о закупке устаревшего вооружения на 71 миллион долларов – автоматы АК-47, гранатометы, минометы и другие виды оружия.

Журналисты утверждают, что такие закупки велись с нарушением "сертификата конечного пользователя", который должен гарантировать, что оружие не попадет в неположенные руки, например к террористам.

Ранее Чешский центр участвовал в расследовании, в ходе которого выяснилось, что в течение предыдущих четырех лет восточноевропейские страны, включая Чехию, без большой огласки одобрили продажу вооружения более чем на 1 миллиард евро для ряда ближневосточных государств, которые затем переправили его в Сирию.

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