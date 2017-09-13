Генсек ООН заявил об опасности разделения Сирии

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об опасности разделения Сирии.

Говоря о ситуации в Сирии, Гутерреш отметил, что, несмотря на создание зон деэскалации, еще продолжаются столкновения в стране и не достигнуто политическое решение между правительством и оппозицией.

"Идет борьба с терроризмом, но эта борьба идет на разных фронтах, и я думаю, что есть риск фрагментации в Сирии, который надо учитывать", — сказал генсек на пресс-конференции в среду.

В этой связи он призвал международное сообщество "уделять много внимания Сирии".

"Надеюсь, что в Астане и Женеве будет возможно в ближайшем будущем добиться прогресса, чтобы на основе политического решения создать условия для стабилизации в стране", — подчеркнул Гутерреш.

Ранее в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН также выразил надежду на достижение прогресса на новом раунде переговоров по Сирии в Женеве в октябре.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>