Сирийские и российские саперы планируют разминировать Дэйр-эз-Зор

ХОМС (Сирия), 13 сен — РИА Новости. Сирийские саперы, подготовленные специалистами Международного противоминного центра ВС РФ, примут участие в разминировании Дэйр-эз-Зора, сообщил в среду начальник Центра разминирования Сирии — филиала Международного противоминного центра ВС РФ Анатолий Морозов.
По его словам, при подготовке сирийских саперов российскими специалистами учитывается специфика взрывоопасных предметов, использующихся боевиками на территории Сирии, в частности самодельных взрывных устройств.
Начальник центра напомнил, что в начале недели для разминирования Дэйр-эз-Зора были направленны российские специалисты.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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