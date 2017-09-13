Сирийские и российские саперы планируют разминировать Дэйр-эз-Зор

ХОМС (Сирия), 13 сен — РИА Новости. Сирийские саперы, подготовленные специалистами Международного противоминного центра ВС РФ, примут участие в разминировании Дэйр-эз-Зора, сообщил в среду начальник Центра разминирования Сирии — филиала Международного противоминного центра ВС РФ Анатолий Морозов.

"Мы на базе центра готовим непосредственно саперов для сирийских вооруженных сил, которые в том числе будут принимать участие в разминировании Дэйр-эз-Зора. Мы совместно с нашими сирийскими коллегами прилагаем все усилия для скорейшего выполнения задач по очистке территории Сирии от взрывоопасных предметов", — сказал Морозов.

По его словам, при подготовке сирийских саперов российскими специалистами учитывается специфика взрывоопасных предметов, использующихся боевиками на территории Сирии, в частности самодельных взрывных устройств.

Начальник центра напомнил, что в начале недели для разминирования Дэйр-эз-Зора были направленны российские специалисты.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

*Запрещенная в России террористическая организация

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