Около 400 жен боевиков ИГ* находятся в лагере в Ираке, сообщили военные

ГАЗИАНТЕП (Турция), 13 сен — РИА Новости. Около 400 жен боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе гражданки России, Узбекистана и Туркмении, попали в руки иракских военных после боев за город Талль-Афар, сообщил РИА Новости представитель иракской армии.
"Когда боевики ИГ* оказались в кольце окружения (в иракском городе Талль-Афар), они сдались нам вместе со своими семьями. Всего сдалось порядка 600 боевиков", — рассказал представитель иракской армии. По его словам, иракские власти предполагают, что около 400 попавших к ним женщин являются женами боевиков ИГ*. "Большая часть женщин приехали в Талль-Афар из Турции, Европы, Чечни, Египта, Туниса и других стран и регионов. По прибытии сюда они по собственному желанию вышли замуж за боевиков ИГ*", — рассказал военный.
Одна из сдавшихся жен боевиков ИГ*, гражданка Турции 34-летняя Кюбра Хаджиоглу (Kübra Hacıoğlu), рассказала РИА Новости, что уже 14 дней находится в лагере "Хамам Эли" у Мосула. "Представители курдского ополчения говорят о том, что ведут в отношении нас расследование и сбор информации, в настоящее время соглашения с Турцией о нашей выдаче не достигнуто. Мы не знаем, в чём нас обвиняют… Мы хотим вернуться в Турцию. Мы просим помощи в разрешении этого вопроса у турецких властей. … Здесь нас считают террористами", — заявила она. По ее свидетельству, в лагере помимо турчанок находятся гражданки Пакистана, Туркмении, России и Узбекистана.
*Террористическая организация, запрещенная в России