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Война в Сирии
Война в Сирии

Около 400 жен боевиков ИГ* находятся в лагере в Ираке, сообщили военные

19:1313.09.2017
(обновлено: 19:15 13.09.2017)
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© Sputnik / Valeriy MelnikovСирийские беженцы. Архивное фотоСирийские беженцы. Архивное фото
© Sputnik / Valeriy Melnikov

ГАЗИАНТЕП (Турция), 13 сен — РИА Новости. Около 400 жен боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе гражданки России, Узбекистана и Туркмении, попали в руки иракских военных после боев за город Талль-Афар, сообщил РИА Новости представитель иракской армии.

Сирийские военные и бойцы с оружием около города Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© AP Photo / SANA
В Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков ИГ*, сообщил эксперт
Операция в Талль-Афаре на северо-западе Ирака велась с 20 августа. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади 31 августа объявил о победе иракских военных над ИГ* в городе и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава, в которой находится Талль-Афар. В ходе операции было убито более 2 тысяч террористов.

"Когда боевики ИГ* оказались в кольце окружения (в иракском городе Талль-Афар), они сдались нам вместе со своими семьями. Всего сдалось порядка 600 боевиков", — рассказал представитель иракской армии. По его словам, иракские власти предполагают, что около 400 попавших к ним женщин являются женами боевиков ИГ*. "Большая часть женщин приехали в Талль-Афар из Турции, Европы, Чечни, Египта, Туниса и других стран и регионов. По прибытии сюда они по собственному желанию вышли замуж за боевиков ИГ*", — рассказал военный.

Заберите меня отсюда! – жены боевиков ИГ* в Ираке просят вернуть их домой
© RT
Заберите меня отсюда! – жены боевиков ИГ* в Ираке просят вернуть их домой
По его словам, женщины сейчас содержатся в лагере "Хамам Эли". Иракские власти изучают их связи с ИГ*. "Если мы установим, что среди них есть невиновные, мы их отпустим", — заверил военный. Большую часть этих женщин составляют турчанки, заявил он. Иракские власти уже передали всю информацию официальным представителям Турции. Пленные боевики были отправлены в Багдад.

Одна из сдавшихся жен боевиков ИГ*, гражданка Турции 34-летняя Кюбра Хаджиоглу (Kübra Hacıoğlu), рассказала РИА Новости, что уже 14 дней находится в лагере "Хамам Эли" у Мосула. "Представители курдского ополчения говорят о том, что ведут в отношении нас расследование и сбор информации, в настоящее время соглашения с Турцией о нашей выдаче не достигнуто. Мы не знаем, в чём нас обвиняют… Мы хотим вернуться в Турцию. Мы просим помощи в разрешении этого вопроса у турецких властей. … Здесь нас считают террористами", — заявила она. По ее свидетельству, в лагере помимо турчанок находятся гражданки Пакистана, Туркмении, России и Узбекистана.

Женщина в Ираке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Матери россиянок, вывезенных в Сирию и Ирак, просят ООН помочь вернуть их
После окончания боевых действий глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках гуманитарной операции из иракского Талль-Афара эвакуированы шесть россиян и шесть граждан Казахстана. В свою очередь представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков сообщил РИА Новости, что из зоны боевых действий в Ираке выведены 14 граждан Казахстана, среди которых три женщины и 10 детей.

 

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Война в Сирии
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