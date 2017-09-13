В Москве рассчитывают на успех очередного раунда переговоров в Астане

СОЧИ, 13 сен – РИА Новости. В Москве рассчитывают на успех очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По понятным причинам особое внимание уделили Сирии, подтвердили все те договоренности, которые легли в основу астанинского процесса и создания зон деэскалации", — сказал он журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, в четверг и пятницу представители РФ и Ирана вместе с коллегами из Турции, наблюдателями из США, Иордании и представителями ООН в Астане будут завершать работу по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба. "Мы рассчитываем на успех этого заседания", — подчеркнул российский министр.

В среду шестой раунд встреч в Астане начался с заседаний рабочей группы экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана, Турции). Встречи проходят в двустороннем режиме за закрытыми дверьми. Переговоры по урегулированию в Сирии состоятся в четверг и пятницу.

Ранее близкий к переговорам источник заявил РИА Новости, что есть все предпосылки для согласования в Астане всего пакета документов по Сирии, включая зону деэскалации в Идлибе. По его словам, в случае успешного завершения "Астаны-6" следующим шагом будет только политический процесс. Политические аспекты сирийского урегулирования, включая конституцию и переходный период, обсуждаются на площадке в Женеве.

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