Россий зерновой союз может обеспечить поставки пшеницы в Сирию

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компании-члены Российского зернового союза могут спокойно обеспечить поставку пшеницы в Сирию, если будет нужно, сообщил РИА Новости глава союза Аркадий Злочевский.
"Компании, входящие в зерновой союз, могут спокойно обеспечить подобную поставку Сирии, там только вопрос цены", — сказал Злочевский.
Он отметил, что, по его данным, компания "Зерномир" смогла выиграть тендер из-за неоправданно низкой предложенной цены.
"Почему "Зерномир" выиграл тендер на поставку? Потому что они демпингнули, предложили поставить по-дешевке", — заявил глава союза.
"А сейчас этот контракт в другие руки не перейдет, нужен новый тендер", — добавил он, уточнив, что текущая цена пшеницы необходимого качества составляет 183 доллара за тонну.