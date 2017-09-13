Россий зерновой союз может обеспечить поставки пшеницы в Сирию

На поле в Брянской области. Архивное фото

На поле в Брянской области. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компании-члены Российского зернового союза могут спокойно обеспечить поставку пшеницы в Сирию, если будет нужно, сообщил РИА Новости глава союза Аркадий Злочевский.

Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Сирия отменила сделку по поставке пшеницы с российской компанией "Зерномир", так как компания не смогла ее обеспечить.

"Компании, входящие в зерновой союз, могут спокойно обеспечить подобную поставку Сирии, там только вопрос цены", — сказал Злочевский.

Он отметил, что, по его данным, компания "Зерномир" смогла выиграть тендер из-за неоправданно низкой предложенной цены.

"Почему "Зерномир" выиграл тендер на поставку? Потому что они демпингнули, предложили поставить по-дешевке", — заявил глава союза.

"А сейчас этот контракт в другие руки не перейдет, нужен новый тендер", — добавил он, уточнив, что текущая цена пшеницы необходимого качества составляет 183 доллара за тонну.