Источник назвал число гарантов, контролирующих зону деэскалации в Идлибе

АСТАНА, 13 сен — РИА Новости. Зону деэскалации в Идлибе, которую предполагается объявить на переговорах в Астане по Сирии, будут контролировать три страны-гаранта, сообщил в среду РИА Новости источник, близкий к переговорам.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс — между Хомсом и Хамой, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

"Исходя из меморандума от 4 мая, предполагается участие всех трёх стран-гарантов в обеспечении контроля на границах зон деэскалации, отдельного внимания заслуживает вопрос присутствия сил по периметру формирующейся четвёртой зоне в районе Идлиба", — сказал источник.

"Предполагается, что так будет и в этой ситуации", — добавил собеседник.

В среду шестой раунд встреч в Астане начался с заседаний рабочей группы экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана, Турции). Встречи проходят в двустороннем режиме за закрытыми дверями. Переговоры по урегулированию состоятся в четверг и пятницу.

Ранее близкий к переговорам источник заявил РИА Новости, что есть все предпосылки для согласования в Астане всего пакета документов по Сирии, включая зону деэскалации в Идлибе. По его словам, в случае успешного завершения "Астаны-6" следующим шагом будет только политический процесс.

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