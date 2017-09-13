Матери россиянок, вывезенных в Сирию и Ирак, просят ООН помочь вернуть их

ГРОЗНЫЙ, 13 сен – РИА Новости. Сотни матерей россиянок, которые вместе с детьми находятся в лагерях и приютах Сирии и Ирака, обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейну с просьбой помочь вернуть дочерей и внуков на родину, сообщила РИА Новости в среду член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

В начале сентября Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о намерении обратиться в ООН с просьбой о содействии в организации гуманитарного коридора, по которому находящиеся в иракском Мосуле российские женщины и дети смогли бы покинуть опасную зону.

"Мы приняли совместное с матерями обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека, с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь вернуться женщинам с детьми, находящимся в лагерях и приютах на территории Сирии и Ирака, на родину. Под документом подписались около трехсот женщин, в ближайшее время мы направим его адресату", — отметила правозащитник.

По ее словам, многие женщины вывезены на Ближний Восток обманным путем, в основном мужьями, которые уже погибли. Теперь их удерживают в лагерях насильно.

При этом Саратова подчеркнула, "что матери не снимают ответственности с себя и своих дочерей и готовы понести предусмотренное законом наказание, лишь бы спасти малолетних внуков".

"Просим вас (Верховного комиссара ООН по правам человек – ред.) вмешаться в процесс спасения безвинных детей и молодых женщин, многие из которых были вывезены в Сирию обманным путем. Десятки детских жизней наших соотечественников уже погребены под руинами Сирии и Ирака. Из оставшихся в живых большая часть детей стали инвалидами, многие находятся под нервно-психологическим гнетом", — говорится в обращении, текст которого предоставила правозащитница.

Она так же добавила, что ежедневно растет количество обращений к ним матерей со всех регионов России.

"Мы едва успеваем их регистрировать, в наших списках уже около трехсот заявлений", — уточнила Саратова.

Активность матерей россиян, находящихся на Ближнем Востоке, стала наблюдаться после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров помог вернуть на родину российского мальчика — Билала Тагирова, увезенного отцом в Сирию втайне от родных и близких. Как отмечают женщины, если раньше они боялись даже говорить, что их дети находятся в Сирии и Ираке, то теперь у них появилась надежда на их спасение.

За последние три недели еще два рейса доставили из Ирака в Грозный четырех женщин и 13 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.