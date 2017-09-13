Власти ФРГ не знают о поставках оружия сирийской оппозиции с базы Рамштайн

БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. Власти ФРГ не располагают сведениями, опубликованными в СМИ, о том, что США могли поставлять оружие из Восточной Европы сирийским повстанцам через авиабазу Рамштайн, сообщили на брифинге в среду представители МИД и Минэкономики Германии.

"Я могу сказать от лица МИД — таких сведений у меня нет", — сказал официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.

Представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон также сообщила, что правительство не выдавало такого разрешения и не располагает сведениями, о которых сообщает СМИ. Она отметила, что федеральное правительство "находятся в постоянном контакте с США по таким вопросам".

Во вторник газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американские военные поставляли сирийским повстанцам оружие и боеприпасы из Восточной Европы через авиабазу США в немецком Рамштайне.

Так, по данным издания, правительство США обучало и снабжало оружием Свободную сирийскую армию и другие ведущие борьбу с властями САР группировки в рамках программы ЦРУ под кодовым названием Timber Sycamore. Оружие и боеприпасы советского образца на миллиардные суммы в долларах приобретались частными военными предприятиями в восточной Европе и на Балканах, утверждается в газете. Журналистам удалось отследить цепь поставок, которая тянулась с заводов в Сербии, Боснии, Чехии и Казахстана в Турцию и Иорданию. По информации журналистов, туда груз поступал через порты Румынии и Болгарии или с военной авиабазы в Рамштайне.

Авиабаза Рамштайн — это опорный пункт ВВС США на севере Германии, штаб-квартира ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE) и одна из баз НАТО. Она расположена неподалеку от города Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Это крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами территории США. На базе дислоцированы около 15 тысяч военнослужащих и работают около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн является одной из двух баз на территории Германии, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки. Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляется координации и управление так называемыми беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане. В Германии идет широкая общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>