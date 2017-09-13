Чешские журналисты рассказали о поставках Пентагоном оружия в Сирию

ПРАГА, 13 сен — РИА Новости, Александр Куранов. Закупаемое в Чехии и в ряде других восточноевропейских стран якобы для собственных нужд вооружение Пентагон передавал антиправительственным силам в Сирии, сообщил в среду Чешский центр по расследовательской журналистике (ЧЦРЖ), работавший над этим делом вместе с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (ЦИКОП).

Позднее в среду ожидается комментарий к данному сообщению со стороны МИД и минпромторга Чехии.

Согласно данным ЧЦРЖ, почерпнутым из открытых источников, Пентагон закупил в Чехии, а также в Грузии, Сербии, Болгарии, Румынии и Украине устаревшее вооружение на 71 миллион долларов, это были автоматы АК-47, гранатометы, минометы и другие виды оружия.

Своим торговым партнерам американцы заявили, что закупают оружие для собственных нужд. На самом деле оно было направлено в Сирию для обучения и вооружения формирований, воюющих против сирийской армии и запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"*.

"Для каждого вывоза вооружения из Чехии экспортер должен предложить серию документов для получения экспортной лицензии", — говорится в сообщении ЧЦРЖ.

Данная лицензия должна получить одобрение в МИД и минпромторге. Одним из важных документов является "сертификат конечного пользователя", который должен гарантировать, что оружие не попадет в неположенные руки, например, к террористам.

Согласно данным Чешского центра расследовательской журналистики, Пентагон в данном документе привел ложную информацию, утверждая, что конечным пользователем закупаемого вооружения будет армия США.

Ранее ЧЦРЖ участвовал в расследовании, в ходе которого выяснилось, что в течение предыдущих четырех лет восточноевропейские страны, включая Чехию, без большой огласки одобрили продажу вооружения более чем на 1 миллиард евро для ряда ближневосточных государств, которые затем переправили его в Сирию.

* Террористическая организация, запрещена в РФ