Сирийская оппозиция хочет обсудить зоны деэскалации в ходе "Астаны-6"

АСТАНА, 13 сен – РИА Новости. Сирийская оппозиция позитивно настроена относительно шестого раунда встреч по сирийской проблематике в Астане и ожидает, что на "Астане-6" завершится обсуждение зон деэскалации и мер по перемирию в САР, заявил РИА Новости член делегации Саид Накраш.
В среду шестой раунд встреч в Астане начался с заседаний рабочей группы экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана, Турции). Встречи проходят в двустороннем режиме за закрытыми дверьми. Переговоры по урегулированию состоятся в четверг и пятницу.
Ранее член делегации оппозиции Фатех Хассун заявил РИА Новости, что оппозиционеры прибудут в Астану в ночь со среды на четверг. Делегация правительства Сирии уже в Астане, заявил МИД Казахстана.
Накраш заявил, что ожидает позитивного разрешения ситуации с разблокировкой трассы Хомс-Хама на "Астане-6".
"Разблокировка трассы, согласно условиям, поставленным вооруженными группировками этого региона, связана с политическим решением кризиса, освобождением заключенных и финальным решением сирийской проблемы", — заявил Накраш.
При этом трасса открыта для безопасного прохождения гуманитарных конвоев, в том числе международных организаций, заявил РИА Новости начальник центра генерал-лейтенант Александр Вязников.
Ранее близкий к переговорам источник заявил РИА Новости, что есть все предпосылки для согласования в Астане всего пакета документов по Сирии, включая зону деэскалации в Идлибе. По его словам, в случае успешного завершения "Астаны-6" следующим шагом будет только политический процесс. Политические аспекты сирийского урегулирования, включая конституцию и переходный период, обсуждаются на площадке в Женеве.
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