Сирийская оппозиция хочет обсудить зоны деэскалации в ходе "Астаны-6"

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 13 сен – РИА Новости. Сирийская оппозиция позитивно настроена относительно шестого раунда встреч по сирийской проблематике в Астане и ожидает, что на "Астане-6" завершится обсуждение зон деэскалации и мер по перемирию в САР, заявил РИА Новости член делегации Саид Накраш.

"Да, настроены позитивно. На этом раунде будут завершены процедуры по прекращению огня и зонам деэскалации, (будут обсуждаться) требования по освобождению заключенных. А также доставка гуманитарной помощи в осажденные районы", — заявил Накраш, возглавляющий "Бригады мучеников ислама", действующие в районе Дарайя.

В среду шестой раунд встреч в Астане начался с заседаний рабочей группы экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана, Турции). Встречи проходят в двустороннем режиме за закрытыми дверьми. Переговоры по урегулированию состоятся в четверг и пятницу.

Ранее член делегации оппозиции Фатех Хассун заявил РИА Новости, что оппозиционеры прибудут в Астану в ночь со среды на четверг. Делегация правительства Сирии уже в Астане, заявил МИД Казахстана.

Накраш заявил, что ожидает позитивного разрешения ситуации с разблокировкой трассы Хомс-Хама на "Астане-6".

"Разблокировка трассы, согласно условиям, поставленным вооруженными группировками этого региона, связана с политическим решением кризиса, освобождением заключенных и финальным решением сирийской проблемы", — заявил Накраш.

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил в четверг, что военные РФ в Сирии достигли с оппозицией договоренностей, которые позволили разблокировать движение по стратегически важной трассе Хомс-Хама. Рудской подчеркнул, что деблокировка стратегически важной трассы стратегически важной трассе позволит упростить перемещение людей и грузов между севером и югом Сирии, что способствует экономическому возрождению страны. Позже глава генштаба "Свободной сирийской армии" Ахмад Берри заявил, что движение по трассе пока не разблокировано.

При этом трасса открыта для безопасного прохождения гуманитарных конвоев, в том числе международных организаций, заявил РИА Новости начальник центра генерал-лейтенант Александр Вязников.

Ранее близкий к переговорам источник заявил РИА Новости, что есть все предпосылки для согласования в Астане всего пакета документов по Сирии, включая зону деэскалации в Идлибе. По его словам, в случае успешного завершения "Астаны-6" следующим шагом будет только политический процесс. Политические аспекты сирийского урегулирования, включая конституцию и переходный период, обсуждаются на площадке в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>