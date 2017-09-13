Генсек ООН прокомментировал освобождение Дейр-эз-Зора

ООН, 13 сен — РИА Новости. Освобождение Дейр-эз-Зора является важным фактором, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш в преддверии сегмента высокого уровня Генассамблеи. В то же время он не питает иллюзий, что в результате этой военной операции в Сирии будут устранены террористы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

"Это будет важным фактором, но я не питаю иллюзий, что террористы будут устранены только в результате этой военной операции, которая, конечно, очень важна", — сказал Гутерреш.

По его мнению, "необходимо реагировать на первопричины". "И здесь политическое решение – очень важный инструмент для того, чтобы не позволить Даеш*, которые терпят поражение в Сирии и Ираке, собраться где-то еще, как мы это видим в Афганистане, например. У нас должна быть всеобъемлющая стратегия по эффективной борьбе с терроризмом, и в это же время, реагировать на источник проблемы", — считает генсек Всемирной организации.

В городе по-прежнему сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка. Несмотря на прибывшие несколько колонн гуманитарной помощи, в Дейр-эз-Зоре дефицит пресной воды, не хватает продуктов питания и медикаментов. Мирные граждане остаются без электричества из-за отсутствия государственного электроснабжения и топлива для электрогенераторов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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