Делегация вооруженной оппозиции Сирии на Астане-6 состоит из 25 человек

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 13 сен — РИА Новости. Делегация вооруженной сирийской оппозиции на шестом раунде переговоров по сирийской проблематике состоит из 25 человек, возглавляет ее глава генштаба Свободной сирийской армии (ССА) Ахмад Берри, заявил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.

"С Астаны-5 ничего не поменялось: глава делегации — Ахмад Берри. В делегации 25 членов — представители вооруженных формирований с юга, центра и севера Сирии — всех зон деэскалации", — заявил Хассун.

По его словам, оппозиция прибудет в Астану в ночь на четверг.

Оппозиционер уточнил, что лидер группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш не вошел в состав делегации.

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