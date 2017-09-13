Делегация вооруженной оппозиции Сирии на Астане-6 состоит из 25 человек

АСТАНА, 13 сен — РИА Новости. Делегация вооруженной сирийской оппозиции на шестом раунде переговоров по сирийской проблематике состоит из 25 человек, возглавляет ее глава генштаба Свободной сирийской армии (ССА) Ахмад Берри, заявил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.
По его словам, оппозиция прибудет в Астану в ночь на четверг.
Оппозиционер уточнил, что лидер группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш не вошел в состав делегации.
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