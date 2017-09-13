В Астану прибыла делегация правительства Сирии

АСТАНА, 13 сен — РИА Новости. Делегация правительства Сирии прибыла в Астану для участия в переговорах по урегулированию, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Для участия в шестом раунде Астанинского процесса в столицу Казахстана прибыла делегация правительства САР. Традиционно её возглавляет Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари. Завтра планируется участие делегации в переговорах с другими участниками процесса", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, "ожидается также участие делегации сирийской вооруженной оппозиции".

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже пять раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае и июле. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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