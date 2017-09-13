В Астане началась шестая встреча по сирийскому урегулированию

АСТАНА, 13 сен – РИА Новости. Шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса "Астана-6" начался в среду в столице Казахстана Астане со встреч рабочих групп стран-гарантов перемирия в Сирии.

Основной темой переговоров, как ожидается, станет создание четвертой зоны деэскалации в Идлибе и закрепление перемирия в уже действующих зонах. Встречи проходят в закрытом режиме

Планируется, что сначала пройдут встречи в двусторонних форматах, затем к переговорщикам присоединятся представители ООН.

Эксперты рабочей группы стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана, Турции) в среду начали заседание. Также в "Астане-6" примут участие делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции, а также спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. США и Иордания выступят в качестве наблюдателей.

МИД Казахстана заявил, что ожидается также принятие совместного заявления о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Переговоры в Астане продлятся три дня.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже пять раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае и июле. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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