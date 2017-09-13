На "Астане-6" ожидают согласования всего пакета документов по Сирии

АСТАНА, 13 сен — РИА Новости. Есть все предпосылки для согласования в Астане всего пакета документа по Сирии, включая зону деэскалации в Идлибе, это завершит начатый в январе процесс, останется только политическое урегулирование, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

В Астане в среду стартуют очередные переговоры по Сирии с участием трех стран-гарантов — России, Ирана, Турции, а также делегации сирийского правительства и оппозиции. Этот раунд переговоров станет шестым с момента их начала на новой площадке в Астане в январе. В последних нескольких встречах в них принимает участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который проводит переговоры по сирийскому урегулированию в Женеве. На консультациях в Астане в основном обсуждается тематика безопасности, в Женеве — политические аспекты, включая конституцию и переходный период. При этом стороны подчеркивают взаимоувязанность астанинского и женевского процессов.

"Представляется, что эта встреча в Астане будет большим успехом с точки зрения завершения процесса, начатого в январе. На экспертном и высоком политическом уровне была проделана большая работа, чтобы достичь итоговой договоренности по всему пакету документов — по всем зонам деэскалации, включая в Идлибе, по их границам, мониторингу и так далее. Есть все предпосылки для этого", — считает собеседник агентства.

"Если эта встреча завершится успешно, как все и ожидают, и стороны достигнут договоренности по всему пакету документов, определяющих порядок и практические аспекты их имплементации, тогда следующим шагом будет только политический процесс", — отметил источник.

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