Россия направит в Сирию более четырех тысяч тонн стройматериалов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия направит в Сирию более четырех тысяч тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры освобожденных от террористов населенных пунктов, сообщает Минобороны России.

Российское военное ведомство в настоящее время доставляет строительную технику и материалы железнодорожным транспортом в порт Новороссийск для дальнейшей доставки в Сирию.

"Россия направит в Сирию более четырех тысяч тонн стройматериалов и специальную строительную технику для восстановления инфраструктуры жизнеобеспечения освобожденных от террористов населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия отправит более 40 единиц строительной техники (бульдозеры, экскаваторы, краны) для ведения восстановительных работ, свыше 2 тысяч тонн металлических труб для водопроводов и других объектов жизнеобеспечения, сотни километров высоковольтных и оптико-волоконных проводов для восстановления системы электроснабжения и связи, стройматериалы для восстановления больниц, школ и социальных объектов.

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