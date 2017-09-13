МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пентагон выделяет сумму, достигающую 2,2 миллиарда долларов, на оружие и боеприпасы советского образца для сирийских повстанцев, говорится в результатах совместного расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистских расследований (BIRN)
Журналисты по частям воссоздали сложную цепочку поставок оружия в Сирию на основе закупочной документации, данных систем отслеживания морских судов, официальных отчетов, просочившихся электронных писем и интервью с инсайдерами. Эта программа проводилась отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против президента Сирии Башара Асада.
Журналисты выяснили, что США используют расплывчатые формулировки в юридических документах, из которых неясно, что конечным пунктом назначения этого оружия является Сирия. По мнению экспертов, подобная практика угрожает свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия. Кроме того, властям государств Восточной Европы, торгующих оружием и боеприпасами, грозит нарушение норм международного права. Также поднимается вопрос, кто пользуется боеприпасами и что с ними произойдет после поражения террористической угрозы "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Представители Пентагона заявили, что они провели тщательную проверку получателей, а также что оборудование поставлялось "по нарастающей" и это являлось "необходимым минимумом для неотложных миссий".
По данным тысяч документов о закупках, к маю 2017 года SOCOM приобрело у Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Казахстана, Польши, Румынии, Сербии и Украины оружия и боеприпасов на общую сумму 238,5 миллиона долларов. В нынешнем финансовом году SOCOM закупит оружия еще на 172 миллиона долларов. Кроме того, администрация Трампа запросила или предусмотрела в бюджете на 2018 год еще 412 миллионов долларов.
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