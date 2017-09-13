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Война в Сирии
Война в Сирии

OCCRP: США поставят оппозиции в Сирии оружие советского образца

01:4013.09.2017
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© AP Photo / Virginie Nguyen Huang, FileБоец сирийской оппозиции. Архивное фотоБоец сирийской оппозиции. Архивное фото
© AP Photo / Virginie Nguyen Huang, File

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пентагон выделяет сумму, достигающую 2,2 миллиарда долларов, на оружие и боеприпасы советского образца для сирийских повстанцев, говорится в результатах совместного расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистских расследований (BIRN)

Турецкая бронетехника на границе с Сирией. 4 сентября 2016 года
© AFP 2017 / Nazeer al-Khatib
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Спонсируемый американскими фондами, госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) пишет, что Пентагон нанял "целую армию подрядчиков и субподрядчиков" — от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью. Как сообщается в докладе, из-за неспособности производителей оружия в балканских и восточноевропейских странах, уже поставляющих оружие для сирийской войны, удовлетворить спрос, министерство обороны США обратилось к поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины и снизило требования к производственным стандартам.

Журналисты по частям воссоздали сложную цепочку поставок оружия в Сирию на основе закупочной документации, данных систем отслеживания морских судов, официальных отчетов, просочившихся электронных писем и интервью с инсайдерами. Эта программа проводилась отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против президента Сирии Башара Асада.

Зенитное орудие войск сирийской оппозиции в районе Алеппо. Архивное фото
© AP Photo
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В отчете утверждается, что Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций (SOCOM), которое осуществляет надзор за спецоперациями во всех службах ВС США, и через Picatinny Arsenal — малоизвестную военную научно-исследовательскую и производственную организацию в штате Нью-Джерси. Снаряжение переправляется по морю и по воздуху из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт. Затем на самолетах или грузовиках оно доставляется союзникам США на севере и юге Сирии.

Журналисты выяснили, что США используют расплывчатые формулировки в юридических документах, из которых неясно, что конечным пунктом назначения этого оружия является Сирия. По мнению экспертов, подобная практика угрожает свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия. Кроме того, властям государств Восточной Европы, торгующих оружием и боеприпасами, грозит нарушение норм международного права. Также поднимается вопрос, кто пользуется боеприпасами и что с ними произойдет после поражения террористической угрозы "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Восточные кварталы Алеппо, захваченные боевиками. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Отмечается, что масштабные закупки оружия начались в сентябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. К маю 2017 года Пентагон потратил более 700 миллионов долларов на автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы (РПГ), минометы, а также другое оружие и боеприпасы. Еще более 900 миллионов долларов будут потрачены по контракту к 2022 году, еще около 600 миллионов были предусмотрены бюджетом или запрошены администрацией Трампа. Как пишут авторы отчета, в общей сложности Пентагон намерен потратить на сирийских союзников до 2,2 миллиарда долларов.

Представители Пентагона заявили, что они провели тщательную проверку получателей, а также что оборудование поставлялось "по нарастающей" и это являлось "необходимым минимумом для неотложных миссий".

По данным тысяч документов о закупках, к маю 2017 года SOCOM приобрело у Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Казахстана, Польши, Румынии, Сербии и Украины оружия и боеприпасов на общую сумму 238,5 миллиона долларов. В нынешнем финансовом году SOCOM закупит оружия еще на 172 миллиона долларов. Кроме того, администрация Трампа запросила или предусмотрела в бюджете на 2018 год еще 412 миллионов долларов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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