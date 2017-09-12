Шойгу передал Асаду поздравление Путина со снятием блокады Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске передал ему поздравление от президента РФ со снятием блокады террористов вокруг города Дейр-эз-Зор, сообщает пресс-служба лидера САР.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 12 сентября совершил рабочую поездку в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

"Шойгу передал Асаду поздравление от Владимира Путина. Стороны также обсудили планы по продолжению боевых действий против террористов "Исламского государства*" (ИГ*, запрещено в РФ – ред.) и сотрудничество сирийской армии с ВКС РФ с целью полного освобождения Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подчеркнули решимость продолжить и укреплять усилия в борьбе с терроризмом во всех частях Сирии. Результаты этой войны станут "судьбоносными" не только для Сирии, но и для всего региона, сообщила пресс-служба.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

*Запрещенная в России террористическая организация

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