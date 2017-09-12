Около 2,5 тысяч европейцев воюют за ИГ* в Ираке и Сирии

БЕРЛИН, 12 сен – РИА Новости. Около 2,5 тысячи европейцев воюют в Сирии и Ираке на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ), сообщил в интервью немецкой газете Welt координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов.

"Раньше в Ираке и Сирии за ИГ* воевали около пяти тысяч европейцев, 1,5 тысячи из них вернулись и около одной тысячи погибли. Из около 2,5 тысячи оставшихся в Ираке и Сирии многие погибнут в бою или будут убиты ИГ*, потому что эта организация не терпит дезертиров", — сообщил Кершов.

Он заявил, что не ожидает, что в будущем в Европу вернется большое количество боевиков ИГ*. "После падения цитадели ИГ* Мосула в Европу вернулось немного боевиков. Наши опасения не оправдались. Я не думаю, что в будущем в Европу вернется очень много боевиков", — сказал Кершов.

Он не дал утвердительного ответа на вопрос, увеличится ли число терактов, подобных нападению в Барселоне. "В будущем, вероятно, будет больше попыток нападений, но эти попытки необязательно будут успешными. Власти пресекают многое на этапе подготовки", — добавил Кершов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.