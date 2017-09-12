Военные эксперты: ИГ* в Дейр-эз-Зоре капитулирует или будет уничтожено

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Большинство боевиков, воюющих сейчас на стороне ИГ* (запрещено в РФ) в Дейр-эз-Зоре, либо будут уничтожены, либо капитулируют, незначительная часть (до 10% от оставшихся) продолжат партизанские действия, считает президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сирийские правительственные войска завершают разгром группировки ИГ*, которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. Город был деблокирован 5 сентября 2017 года.

"Я полагаю, что большая часть будет либо уничтожена, либо просто капитулирует, это где-то процентов 30-40 от оставшихся боевиков… если будут предложены условия амнистии, малых сроков, то где-то в подполье уйдет одна двадцатая, может быть, одна десятая часть боевиков, не более. Это фанатики и те, у кого руки в крови", — сказал Ивашов.

После полного освобождения сирийского города, которое, по мнению эксперта, завершится в течение 2-3 недель, начнется процесс капитуляции и селекции боевиков. Ивашов не исключил, что для исключения дальнейшей эскалации боевых действий боевикам может быть предложена "амнистия или даже такие неординарные шаги, когда боевикам позволят уйти в другие районы".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что скорому освобождению Дейр-эз-Зора поспособствуют грамотные действия военнослужащих сирийских правительственных войск и российских ВКС.

"Сегодня можно рассчитывать, что достаточно быстро будет поставлена точка в разгроме террористов в районе города Дейр-эз-Зора. В этих боях участвуют наиболее подготовленные и сильные духом подразделения сирийской армии, их поддерживает российская авиация. Идет война, и происходит перелом в пользу правительственных сил", — сказал Коротченко.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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